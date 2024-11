Supervive : la bêta ouverte avancée au 20 novembre

Publié le Mardi 5 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Supervive le vent d'hiver ?

Supervive est un Battle Royale sur PC, Free-to-play, donc gratuit, dans lequel... bah comme d'hab, vous êtes un héros, vous devez tuer tous les autres héros, pour être le dernier survivant et... voilà, quoi.Le jeu se déroule dans un monde néo-apocalyptique. Les joueurs s'associent par groupes de 2 ou 4 pour affronter des ennemis sur une carte située dans le ciel.Le jeu propose des capacités, des pouvoirs et des objets pour équiper vos héros. Les mouvements sont basés sur une physique assez libre, permettant de créer des actions et des déplacements originaux, prompts à surprendre l'adversaire.Jusqu'à 20 équipes pourront s'affronter sur une même carte.Le jeu mélange Shoot, MOBA et Battle Royale, bien entendu. La bêta ouverte, accessible à tout le monde, est avancée au 20 novembre. Inscrivedz-vous sur Steam pour être sûr d'être prévenu quand elle sera disponible.