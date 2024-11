Les fourmis de Bernard Weber : découvrez la bande-annonce de lancement

Publié le Mardi 5 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Colonie de vacances

Développé par Tower Fire et édité par Microids, Les Fourmis est un jeu dans lequel vous incarnez une fourmi qui a pour but de protéger et d'étendre sa colonie.Vous êtes 103 683, une fourmi dont la colonie est installée au cœur de la forêt de Fontainebleau. Le but est d’aider sa colonie à prospérer.Ce jeu de gestion et de stratégie en vue extérieure vous demande de tenir compte votre environnement changeant au cours des saisons. Puisque les fourmis sont des animaux qui se mettent en diapause (état de vie ralenti pendant l'hiver), les saisons auront un impact direct sur vos capacités.Sortie le 7 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Hop, bande-annonce de lancement :