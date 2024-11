I Am Future: Cozy Apocalypse Survival arrive le 13 novembre

Publié le Mardi 5 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bon timing

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival est un petit jeu de survie, à l'ambiance peinard, aux graphismes cartoon, qui met l'accent sur la gestion de son chez soi et de son environnement.Développé par le studio Mandragora, le jeu et disponible en accès anticipé depuis un an et demi sur PC, via Steam Il est annoncé en version finale pour le 13 novembre.Le jeu se déroule dans un monde dévasté par une catastrophe. Il va falloir survivre, sur les toits d'une ville inondée. Bon timing pour préparer vos prochaines vacances en Espagne. Créer son environnement, aménager son petit chez soi, récupérer de quoi cuisnier, de quoi faire pousser ses légumes, et j'en passe. Le tout avec un réfrigérateur parlant qui va vous aider dans votre survie.