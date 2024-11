- Forgotten but Unbroken : un jeu de tactique durant la 2nde Guerre Mondiale

Publié le Mercredi 6 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Derrière les lignes ennemies

Forgotten but Unbroken est un jeu de guerre tactique au tour par tour inspiré par les événements qui se sont déroulés durant la Seconde Guerre Mondiale, et également par les histoires racontées par les soldats.Vous allez incarner le commandant Martin et ses résistants, en les menant durant des missions périlleuses telles que des embuscadres tendues aux SS ou des sabotages... Vous croiserez de véritables personnalités recréées dans le jeu et pourrez interagir avec.Vous devrez aussi gérer vos troupes (6 types de soldats proposés), vos stocks, mais aussi la dimension psychologique avec le moral des soldats à maintenir au meilleur... Leur condition physique sera aussi primordiale, pour éviter qu'ils ne tombent malades.Gestion des hommes, de votre base, préparation des missions... vous pourrez jouer des événements tels que la bataille de Koursk ou l'assassinat de Reinhard Heydrich.Le jeu, développé par Centurion Developments et édité par MicroProse, sort le 18 novembre, sur PC, via Steam