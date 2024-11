South of Midnight : le prometteur jeu vaudou dévoile un documentaire

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air chouette

Honnêtement, si je devais me lancer dans les poupées vaudou pour m'attaquer à toutes les personnes qui m'emmerdent, je n'aurais jamais assez de pièces dans ma maison pour toutes les mettre ni assez d'aiguilles pour les transpercer. Je devrais y aller à la fourchette, puis au cure-dent et enfin aux aiguilles de pins...Jeu édité par Microsoft et développé par Compulson Games, South of Midnight est un jeu d'action-aventure inspiré des légendes vaudou du sud des USA.Un documentaire a été publié. Il dévoile du gameplay et présente les équipes de développement dont notamment les équipes en charge de la musique, du gameplay et de la narration.Le jeu raconte l'histoire de Hazel, une jeune femme qui vit à Prospero. Quand un ouragan frappe la région, d'antiques créatures reviennent à la vie. Rêve et réalité se mélangent... Hazel va plonger dans les secrets mieux gardés de sa famille pour lutter contre ces monstres et, surtout, découvrir qui elle est vraiment. Car Hazel est une tisseuse, c'est-à-dire une personne capable d'utiliser les fils du destin pour réparer les anomalies des personnes ou des lieux.Sortie prévue en 2025 sur PC, Xbox Series et Game Pass.