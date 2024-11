Warcraft fête ses 30 ans

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

War quoi ? C'est connu ça ?

Ce soir, à 19h, ne ratez pas l'événement en streaming des 30 ans de la licence Warcraft. Les équipes de World of Warcraft, WoW Classic, Hearthstone et Warcraft Rumble sont réunies pour une présentation qualifiée de "spéciale".Personnellement, ce qui serait "spécial" pour moi, ce serait qu'ils annoncent un Warcraft IV. Mais faut pas rêver non plus...A voir sur Twitch Youtube ou cette merde de TikTok Après quelques minutes de blabla, vous aurez droit à une retransmission du concert « World of Warcraft: 20 Years of Music », produit par Helvepic et filmé en Suisse au mois de septembre dernier.En assistant au steam, vous pourrez gagner des récompenses pour les jeux World of Warcraft, Hearthstone et Warcraft Rumble.