Into The Grid, un deckbuilder roguelike cyberpunk

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Devenez hackeur de cartes

Développé par Flatline Studios, Into The Grid est présenté comme un deckbuilder roguelike cyberpunk. Il sortira en accès anticipé début 2025.Vous allez choisir parmi 5 hackeurs, tous ayant leur propre histoire et leurs propres mécanismes de jeux. Ils veulent dompter "la grille". Autrement dit, aller voler les secrets des mégacorporations. Pour ça, il va falloir détruire leurs cyber-défenses.Au fil de vos runs, vous allez récupérer de nouvelles cartes, plus puissantes, créer et améliorer votre deck. Chaque carte permet de combattre l'ennemi mais aussi d'augmenter vos points de mémoire virtuelle (VIM). Cette VIM permet ensuite de lancer des attaques puissantes.Le jeu sortira sur Steam . Il y a une démo gratuite disponible, pour tester le jeu.