Civilization VII : découvrez le livestream du jeu

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le plein d'infos

Firaxis a tenu un livestream communautaire dans lequel les développeurs ont présenté leur jeu. Civilization VII, sans doute l'un des jeux les plus attendus du début 2025, sortira le 11 février 2025. Il sera disponible sur PC, certes, mais aussi sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.On vous rappelle que vous allez y incarner une personnalité historique, au choix parmi toutes celles proposées, chacune ayant ses propres compétences spéciales (bonus et malus), et diriger votre Empire. Le but ? Vous développer, culturellement, scientifiquement et militairement, pour dominer le monde.Le jeu sera proposé au prix de 59,99 € sur Switch et 69,99 € sur les autres plateformes en édition normale. Des éditions Deluxe (89,99 € et 99,99 €) ou Fondateurs (119,99 € et 129,99 €) seront aussi disponibles.Cette nouvelle vidéo dévoile le système de jeu de la flotte au trésor. Un nouveau dirigeant a été dévoilé.