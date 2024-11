Farming Simulator 25 est sorti !

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Crévindiou !

Il est enfin là ! Le jeu qui fleure bon la bouse, le fromage, les céréales, les broccolis, les épinards, les choux de Bruxelles... j'ai cité Farming Simulator 25 !Le jeu est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle fois, vous allez vous transformer en agriculteur, mais pas pour trouver l'amour dans le pré. Juste pour cultiver et faire de l'élevage.Pour rappel, vous allez pouvoir utiliser plus de 400 machines et équipements issus de plus de 150 marques. Le tout dans un nouvel opus plus complet, plus poussé, avec une interface plus intuitive, une IA optimisée, un guidage de vos machines par GPS... bref, vous allez adorer sentir la vache.