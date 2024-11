In Sink est sorti sur PC

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

En pleine période d'inondations...

In Sink est un jeu d'aventure aux graphismes sommaires (mais sympathiques) qui se joue en coop. Jeu de puzzles avant tout, il vous place dans la peau de deux personnes naufragées sur une île déserte...A travers 8 niveaux, vous allez devoir réussir à fuir cette île et survivre aux éléments... Ce sera l'occasion d'explorer les lieux et en découvrir tous les secrets.Le jeu est développé par Clock Out Games, un studio anglais, et édité par Kwalee. Il vient de sortir sur Steam