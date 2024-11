- Mission Impossible - The Final Reckoning, la bande-annonce

Publié le Mardi 12 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Cours, Jim, cours

La suite de Mission Impossible (on vous rappelle que le dernier film n'était qu'une première partie) débarque sur nos écrans le 21 mai 2025.Mission Impossible - The Final Reckoning met sur le devant de la scène Tom Cruise, bien évidemment, mais aussi Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell et Frederick Schmidt.On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que Tom Cruise va beaucoup courir et faire plein de cascades.La première bande-annonce a été mise en ligne :