- Infinity Nikki annonce une bêta ouverte et dévoile une vidéo

Publié le Mardi 12 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Nikki, en un mot, pas en deux...

Cinquième jeu de la série, Infinity Nikki sortira en 2025. Le jeu est attendu sur PC, PS5 et mobile. Il s'agit d'un jeu mêlant plateformes, aventure, puzzles et, surtout, collection de vêtement. La mode est en effet primordiale dans la série.Nikki, accompagnée de son compagnon Momo, va explorer le monde, découvrir de nouveaux passages... et récupérer de nouvelles tenues qui lui donneront des pouvoirs spéciaux...30 millions de pré-enregistrements au jeu ont été faits (majoritairement en Asie, bien entendu).Le jeu débarque en bêta fermée à la fin de l'année, sur PC, Android et iOS. Une nouvelle vidéo baptisée Unfold Your Whim a été dévoilée. On vous laisse découvrir le jeu :