- Darksiders II Deathinitive Edition annoncé en boîte sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mardi 12 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La mort en boîte

On vous en a déjà parlé, Darksiders II Deathinitive Edition est sorti sur PS5 et Xbox Series le mois dernier. Le jeu, datant de 2015, était sorti sur PC, PS4 et Xbox One à l'époque, puis 4 ans plus tard, sur Nintendo Switch, et cette dernière avait été testée sur notre site Ce jeu d'action sauvage avait remporté un bon petit succès en son temps. Il narre les aventure du deuxième cavalier de l'Apocalypse, Mort, bien décidé à laver l'honneur de son frère et venir dézinguer des centaines - que dis-je, des milliers ! - d'ennemis qui se dressent sur son chemin. Tout ça sur fond d'Apocalypse, justement, résultant d'une guerre entre le paradis et les enfers.Cette édition comprend le jeu de base et tous les DLC, soit plus de 30h de jeu. Elle est annoncée en boîte, donc à trouver dans toutes les bonnes boutiques, à partir du 28 janvier prochain.