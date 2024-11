- Dead Rising Deluxe Remaster en boîte et en démo

Publié le Mardi 12 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Du Zombie en boîte

Le remaster du premier opus de Dead Rising est sorti en version dématérialisée en septembre dernier. Cette fois-ci, ce sont les versions boîtes sur PS5 et Xbox Series qui sont désormais disponibles dans toutes les boutiques.Cette sortie s'accompagne d'une version démo, gratuite, téléchargeable sur PC, PS5 et Xbox Series si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.Dead Rising Deluxe Remaster, remet au goût du jour le tout premier Dead Rising, avec des graphismes améliorés en résolution 4K et un taux de rafraîchissement à 60 images par secondes.Pour rappel, vous incarnez Frank West, un photojournaliste indépendant, qui se précipite vers Willamette, dans le Colorado, après avoir qu'il se passait quelque chose d'anormal en ville. Frank réalise alors qu'il est pris au piège au beau milieu d'une invasion de zombies, et qu'il a 72 heures pour découvrir la vérité sur cette épidémie et trouver un moyen de s'échapper.