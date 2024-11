Songs of Conquest : le jeu de stratégie est disponible sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Demain, le monde

Songs of Conquest est un jeu de stratégie au tour par tour, inspiré des classiques des années 90, comme Heroes of Might and Magic ou Age of Wonders.Le jeu vous emmène dans un monde fantasy, dans lequel vous allez contrôler l'une des 4 factions disponibles et tenter de conquérir le monde. 4 campagnes (1 par faction) sont incluses. A base de combats, de ressources à gérer, de ville à développer...Lez jeu est développé par Lavapotion et édité par Coffee Stain Publishing. Il est sorti sur PC en mai dernier. Il vient de sortir sur PS5 et Xbox Series.