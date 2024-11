- Entropy Survivors, le shoot en coop à la grenouille, pour le 4 décembre

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui a de la cuisse

Entropy Survivors est un roguelike jouable en coop prévu sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Il vient d'être annoncé pour le 4 décembre prochain. Il est développé par Moving Pieces Interactive.Le jeu se déroule dans le même univers que le jeu Shoulders of Giants. Le joueur y incarne simultanément Froggie, la grenouille tireuse d’élite, et GERM, le mecha-samouraï.Jouable jusqu'à 4, le jeu va vous faire défoncer des hordes d'ennemis et des boss monstrueux pour sauver le monde des forces de l’Entropie. Bien entendu, vous récupèrerez des tas d'améliorations au fil de vos runs, pour devenir encore et toujours plus puissant. Vous pourrez aussi choisir l’une des 8 classes disponibles, chacune avec ses capacités spéciales.Si les joueurs survivent à une partie en coopération ils seront amenés à se battre les uns contre les autres en fin de partie pour déterminer qui est le meilleur joueur.