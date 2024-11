- The Rogue Prince of Persia s'offre un nouveau chapitre

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

Un jeu 2X plus long désormais

Prince of Persia, The Rogue Prince of Persia est un roguelite dans lequel vous incarnez le Prince, bien décidé à empêcher une invasion de Huns. Le jeu a été développé par le studio Evil Empire et est édité, bien évidemment, par Ubisoft.Il est sorti en accès anticipé en mai dernier. Il est disponible sur Steam Une nouvelle mise à jour introduit un nouveau chapitre. Cela permet de doubler la durée du jeu. Les développeurs ont introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations basées sur les retours faits par les joueurs. Notez que ce chapitre se déroule dans un nouvel environnement.De nouvelles musiques font aussi leur apparition.Le jeu alterne les phases de plateformes avec les combats.