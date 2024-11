Astrometica, le jeu de survie dans l'espace sort le mois prochain

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sur un lit semé de cailloux

Astrometica est un jeu de survie spatiale, d'exploration et de construction de base. Vous allez parcourir l'espace à la recherche de ressources, d'artefacts ou d'autres survivants.A l'aide d'un outil de minage, vous pourrez récupérer des matières premières essentielles à votre survie, que vous trouverez sur les astéroïdes environnants : fer, charbon, glace...Enfin, vous devrez explorer les épaves et autres lieux laissés à l'abandon, non seulement pour y trouver des objets, mais aussi pour comprendre l'histoire des lieux...Le jeu est développé par BeryMery et édité par RockGame. Il sort le 10 décembre en accès anticipé sur Steam , où une démo gratuite est d'ailleurs proposée.