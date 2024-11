Nikoderiko: The Magical World sur PC le 6 décembre

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Sorti en octobre sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series S|X, le petit jeu familial Nikoderiko: The Magical World est désormais annoncé sur PC pour une sortie le 6 décembre.Signé Knights Peak et VEA Games, Nikoderiko: The Magical World est un jeu jouable en coop dans lequel vous allez incarner Niko et Luna, deux mangoustes à la recherche de trésors. A travers 7 mondes différents, des forêts aux océans en passant par de grandes plaines glacées, nos héros vont chercher à récupérer de nombreux objets mais aussi collecter des montures (et en faire la collection) qui leur permettront d'atteindre des endroits auparavant inaccessibles.Parce que chevaucher un hippocampe, un sanglier, un crapaud ou des dinosaures, c'est quand même la classe.Une nouvelle vidéo a été diffusée pour l'occasion :