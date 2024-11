PlayStation : le Black Friday en approche

Publié le Jeudi 21 novembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vivement vendredi

Sony lance son Black Friday, qui débutera le jour même, donc vendredi 22 novembre. Jeux, matériel et accessoires seront proposés avec des réductions allant jusqu'à 30% de remise sur le PlayStation Plus, 20 € sur les manettes DualSense, 75 € sur les consoles PlayStation 5 et jusqu’à 40 € sur de nombreux jeux.Par exemple, vous pourrez bénéficier de promotions sur le matériel :-75 € sur toutes les consoles PlayStation 5 et bundle, excepté des consoles recertifiées, la PS5 Pro et la PS5 Pro Digitale 30e anniversaire.Mais aussi des promotions sur les périphériques dont le PlayStation VR2, les écouteurs Pulse Explore ou encore la manette DualSense Edge.Ou encore des promotions sur toutes les DualSense, sauf éditions limitées et la Chroma Collection (Indigo, Teal, Pearl), qui auront toutes une remise de 20 €.Et pour finir, des promotions sur les jeux PlayStation : jusqu’à 40 € sur les jeux PS4 et PS5.