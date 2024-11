Xbox Cloud Gaming : le streaming des jeux est désormais disponible

Publié le Jeudi 21 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est bêta aussi

Xbox répond à Sony en termes de Streaming des jeux... Les membres du Game Pass Ultimate peuvent désormais jouer en streaming à certains jeux de leur bibliothèque.Pas besoin d'acheter un élément supplémentaire : les jeux sont jouables sur PC, smartphones et tablettes.Cette fonctionnalité est en bêta.Plus de 50 jeux sont proposés dont Warhammer 40,000: Space Marine 2, NBA 2K25, Baldur’s Gate 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Animal Well, Balatro, Farming Simulator 25, Dragon Quest III HD-2D Remake.Il suffit de se connecter sur Edge, Chrome ou Safari sur xbox.com/play et de se connecter avec son abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Vous pourrez reprendre alors votre partie de jeu Xbox ou PC, en utilisant une manette compatible (manette Xbox ou même PlayStation DualSense et PlayStation DualShock 4).Disponible aussi sur les téléviseurs connectés et casques VR compatibles.