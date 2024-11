On Your Tail, un jeu d'enquÃªte... animal

Publié le Jeudi 21 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On remue la queue quand on trouve un indice ?

Diana est un jeune voyageuse qui débarque à Borgo Marina, une station balnéaire paradisiaque italienne. Ecrivaine en herbe, elle recherche l'inspiration. Mais un mystérieux voleur sème le trouble dans le village... Diana va décider de mener l'enquête...Elle a avec elle sa chronoloupe, une loupe permettant de remonter le temps et voir les lieux tels qu'ils étaient avant le crime. Au fil des indices récoltés, vous récupérerez des cartes qu'il faudra alors remettre dans l'ordre pour élucider le mystère.De nombreux mini-jeux viendront égayer l'aventure : cuisine, pêche, jeu de billes sur la plage, natation, salle d'arcade...Développé par Memorable Games et édité par Humble Games, On Your Tail sort le 14 décembre sur PC, sur Steam et sortira début 2025 sur Nintendo Switch.