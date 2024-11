(TEST) Cherry MW 2200, une chouette petite souris pour PC portable

Publié le Mercredi 20 novembre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

On en a tous besoin

Avoir une belle grosse souris gaming, qui va vite, qui vous tient parfaitement dans la main, qu'on croirait moulée sur votre paume et qui enquille les Dpi comme un compétiteur enquille les hot-dogs lors d'un concours de saucisses, c'est bien.Mais on a tous besoin d'une petite souris d'appoint, à emporter avec soi, histoire de pouvoir être plus à l'aise avec un PC portable. Parce que, entre nous, un pavé tactile, c'est quand même bien chiant. Pratique quand on n'a rien, mais chiant quand même.Nous en avons testé une, de ces petites souris d'appoint. Et une bonne, en plus !