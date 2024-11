Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-novembre

Publié le Mercredi 20 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Quelques jolies petites choses

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 19 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Little Kitty, Big City (Consoles) - le 20 novembre - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

PlateUp! (Consoles) - le 20 novembre - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Nine Sols (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 26 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Aliens: Dark Descent (Cloud, Consoles, et PC) - le 27 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :