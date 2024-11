- Across the Wonderlands : quand Alice rencontre Potion Craft

Publié le Mercredi 20 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Joyeux non-anniversaire

Inspiré d'Alice au pays des Merveilles, Across the Wonderlands est un jeu de craft et de survie. Le jeu est prévu dans les prochaines semaines sur PC, via Steam , en accès anticipé.Vous explorez un monde délirant (Alice oblige) aux multiples ambiances, et devez collecter de nombreux matériaux de fabrication. Vous pourrez alors créer des objets, planter de nouvelles espèces, et créer de nouveaux ojbets en combinant vos trouvailles et en leur ajoutant des émotions.Armes, plats, potions... vous pourrez alors affronter de nouveaux ennemis, croiser des monstres bizarres...Le jeu peut être joué à 4 en coop et supportera même les mods créés par les fans.