- Journey to the Void, un nouveau roguelite à base de cartes

Publié le Mercredi 20 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Combats à la carte

Journey to the Void est un mélange de deck-builder, roguelite et jeu de stratégie. Il est développé par le studio iltalien RuneHeads et sortira en 2025 sur PC, via Steam Sur un terrain de combat représenté par une grille, vous allez devoir accompagner votre héros dans un monde corrompu où d'innombrables ennemis l'assaillent.Plus de 100 cartes, armes et objets différents, à combiner ensemble pour des effets uniques, seront disponibles dans le jeu.Le jeu inclura plus de 100 ennemis, 10 boss, différents decks de départ et 25 zones à découvrir.