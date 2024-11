Nintendo : Plus de 2000 jeux en soldes pour le Black Friday

Publié le Mardi 19 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Lâchez-vous, c'est bientôt Noël

Pour le Black Friday, plus de 2000 jeux sont proposés en soldes sur le Nintendo eShop, pour la Nintendo Switch. Ces soldes sont d'ores et déjà disponibles et dureront jusqu'au dimanche 1er décembre à 23h59.Vous pouvez toutes les retrouver sur la page du site Parmi les jeux en promo, vous trouverez : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 25, Super Mario Odyssey ou Red Dead Redemption, par exemple.D'autre part, la manette Nintendo 64 pour Nintendo Switch est à -30 % pour les abonnés au service Nintendo Switch Online (34,99 € au lieu de 49,99 €) et il y a des offres spéciales pour des packs Nintendo Switch, ainsi que des produits exclusifs.Allez y faire un tour, il y a vraiment de quoi se faire plaisir.