Once Alive, le jeu post-apocalyptique est sorti

Publié le Mardi 19 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ouhou, y'a kekun ?

Once Alive est un jeu développé par un seul homme, Cem Boray Yıldırım. Il vient de sortir sur PC, via Steam . Le jeu est édité par GameDev.Il se déroule en vue subjective. Vous y incarnez James, un personnage qui traverse un monde post-apocalyptique. 16 ans après que le monde a été dévasté par un virus, James et son frère sont persuadés d'être les derniers survivants de l'Humanité. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent une invitation à se rendre dans la colonie de survivants de Hautsville...Une fois sur place... il n'y a plus personne. Vous allez tenter de percer le mystère de la disparition de tous les habitants.