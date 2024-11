Ravenswatch arrive sur consoles le 28 novembre

Publié le Mardi 19 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mécontes de fées

Ravenswatch arrive sur Xbox Series X|S, PS5 et PS4 le 28 novembre. Déjà disponible depuis quelques semaines sur PC, le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch, mais à une date ultérieure, non encore communiquée.Ravenswatch est un roguelike d'action en vue de dessus, jouable seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. Il se déroule dans un univers "dark fairytale".Plusieurs personnages sont jouables, héros déchus d'anciens contes et légendes, qui luttent contre le Cauchemar qui envahit et corrompt le monde de Rêverie.Vous y retrouverez, entre autres, le petit Chaperon Rouge, le Grand Méchant Loup, le joueur de flûte de Hamelin, Nyss (du conte de la Reine des Neiges original), Aladdin et Mélusine. Tous ont des compétences spéciales et caractéristiques particulières.