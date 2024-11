Life is Strange : Double Exposure sur Nintendo Switch aujourd'hui

Publié le Mardi 19 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

A emporter partout

Sorti sur PC, PS5 et Xbox Series il y a quelques jours, Life is Strange Double Exposure sort aujourd'hui sur Nintendo Switch. Il est proposé via le Nintendo eShop.Pour rappel, le jeu vous plonge dans une affaire de meurtres : Max Caulfield, une jeune photographe habite à l'Université de Caledon. Un jour, elle découvre le corps de sa meilleure amie, Safi, sans vie. Elle a été assassinée. Max décide alors de rembobiner le temps et de toute faire pour sauver son amie. Malheureusement, l'utilisation de son pouvoir ouvre un portail vers un monde parallèle où son amie est aussi en danger, cible d'un tueur sans pitié. Max va devoir sauver Safi. Deux fois.Nous avons déjà testé le jeu lors de sa sortie sur les autres plateformes. Vous pouvez retrouver le test ici