(TEST) The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 19 novembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le côté féminin de l'aventure

Il en aura fallu du temps, pour que Vincent nous ponde son test d'Echoes of Wisdom. Trop. Mais il faut le comprendre : entre sa femme qui le martyrise et sa fille qui lui tape sur le système H24, il ne peut plus voir une nana en peinture. Même plus virtuelle. Alors en plus, une espèce de princesse qui passe son temps à se mettre dans la mouise et espérer qu'un nain vert aux grandes oreilles vienne la sauver...Certes, cette fois-ci, c'est elle qui tient le leadership. Pour la première fois.Mais Vincent, les nanas, il n'en peut plus. Alors il a accouché de son test dans la douleur. Mais avec un professionnalisme qui frise le respect, puisqu'il a jugé simplement, avec son petit coeur meurtri, cette révolution dans la saga...