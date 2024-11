- Microsoft Flight Simulator 2024 vous envoie en l'air

Publié le Mercredi 20 novembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Je n'attends que ça

Microsoft Flight Simulator 2024 est sorti sur PC et Xbox Series. Le jeu est signé du studio bordelais Asobo Studio et édité par Microsoft, Le jeu est aussi disponible via le Xbox Cloud Gaming, accessible aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass.Ce nouvel opus s'offre quelques innovations. Environnements plus réalistes, lieux reproduits avec précision, et scenarii inspirés de la réalité.Vous allez pouvoir vous prendre pour un pilote de ligne, de loisir, mais aussi vous atteler à des missions de sauvetage, de recherche, de luttre contre les incendies, de cascadeur... un mode carrière est d'ailleurs inclus.Un seul conseil : ne montez pas avec moi si vous voulez survivre.