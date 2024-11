ICBM: Escalation : le nouveau 4X sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 21 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Poutine approuve

ICBM: Escalation est un jeu de stratégie géopolitique prévu sur PC. Il s'agit de la suite du jeu ICBM sorti en 2020. Le jeu est signé Slitherine et il sort aujourd'hui, sur PC, via Steam Dans ce 4X, vous devrez gérer la recherche scientifique pour améliorer votre arsenal militaire, mais aussi faire preuve de diplomatie pour vous faire des alliés ou réduire l'influence de vos ennemis à l'échelle internationale.Et si ça ne fonctionne pas, une bonne petite bombe nucléaire à leur balancer sur la gueule devrait régler le problème. De nombreuses armes et troupes militaires sont à votre disposition pour détruire vos ennemis. Vous pourrez aussi lancer des satellites pour vous donner un certain avantage et détruire ceux des autres nations.Campagne solo, modes multi joaubles jusqu'à 10 joueurs sont de la partie. Tout comme la gestion des mods créés par la communauté.