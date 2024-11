Xbox : le Black Friday est lancé

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 09:38:00 par Cedric Gasperini

Dépensez des sous

Microsoft y va aussi de ses soldes du Black Friday, avec plusieurs offres qui seront disponibles jusqu'au 2 décembre. De nombreuses réductions sur les jeux ou sur les consoles, à retrouver sur le Xbox Store.Par exemple, des jeux tels que Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends et Halo Infinite sont proposés à des prix cassés.De la même manière, la console Xbox Series S – 512 Go est disponible à partir de 249 €, soit une économie de 50 €. Une remise de 50 € est aussi prévue sur les consoles reconditionnées, uniquement sur le Microsoft Store. Les manettes sans fil Xbox sont à partir de 47,99 €. En bonus de l'achat d'une manette Xbox Standard ou Elite Series 2 sur le Xbox Design Lab sera offerte une gravure. Enfin, les joueuses et les joueurs pourront profiter de 14 jours de PC Game Pass pour 1 €.