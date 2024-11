Stars in the Trash, un jeu narratif de plateformes dessinÃ© Ã  la main

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Moi vouloir être chat

Le studio espagnol Valhalla Cats sortira le 9 décembre prochain le jeu Stars in the Trash, un jeu narratif de plateformes dessiné à la main, prévu sur Steam . Il sera proposé à moins de 15 €.Vous allez y découvrir la vie de Moka, un chat pourri gâté, qui décide de partir à l'aventure. Exploration, amis, ennemis, puzzles, plateformes... et surtout, il faudra éviter de se faire prendre par la fourrière.Un petit jeu sympathique, qui veut vous faire vivre des émotions. Un jeu court, qui devrait durer entre 3 et 5 heures, rapide, accessible...Notez qu'une démo est d'ores et déjà disponible.