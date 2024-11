- Kathy Rain 2: Soothsayer, un nouveau point & click pour 2025

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 10:53:00 par Cedric Gasperini

Une chouette nouvelle

Après un premier opus vraiment sympa, le personnage de Kathy Rain revient sur le devant de la scène avec Kathy Rain 2: Soothsayer. Une suite qui peut se jouer de manière totalement indépendante.Le jeu se déroule en 1998. Kathy est fauchée et risque d'être expulsée de chez elle. Lorsqu'une grosse récompense est promise pour qui arrêtera le "Devin", un tueur en série, Kathy y voit la solution à ses problèmes. Mais elle a sous-estimé les risques...Ce nouveau point&click promet d'être plus beau, plus passionnant, plus long que le premier opus.Il est développé par Clifftop Games et édité par Raw Fury et sortira en 2025 sur PC, via Steam . Vous y trouverez une démo.