- Voin : le FPS Dark Fantasy annoncé pour le 10 décembre

Publié le Vendredi 22 novembre 2024 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Grosse baston en perspective

Dans Voin, vous jouez... Voin, un chevalier élémentaire dont la mission est de nettoyer le monde des monstruosités qui sont nées d'une peste maléfique.Des vagues déferlent sur le monde et dévastent toute vie. Vous êtes seul face à elles. Le jeu se veut particulièrement difficile, offrant un vrai challenge. Vous progresserez et améliorerez votre personnage au fil de votre progression.Il s'agit d'un FPS qui se déroule dans un monde Dark Fantasy, avec des éléments de RPG, développé par Nikita Sozidar et édité par TinyBuild. Une démo est déjà disponible sur Steam L'accès anticipé débarque le 10 décembre.