Eve Frontier : un nouveau MMO de survie spatiale

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Vers l'infini

Après Eve Online, CCP Studios s'est lancé dans un nouveau MMO de survie en monde ouvert. Eve Frontier, puisque c'est son nom, est actuellement en développement et n'a pas encore de date de sortie.Vous pouvez toutefois participer au "Founder Access" en achetant l'un des trois packs disponibles. Ils vous permettront notamment d'accéder aux bêtas du jeu et d'avoir divers bonus lors de sa sortie. Si l'aventure vous tente, rendez-vous sur le site officiel Dans Eve Frontier, vous allez évoluer au travers de 100 000 systèmes solaires et plus. Il faudra explorer, construire des infrastructures, récupérer des ressources, améliorer votre vaisseau, prendre part à l'économie générale et faire avec les différentes écosystèmes, mais aussi combattre.Une première vidéo de présentation a été mise en ligne :