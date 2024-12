Craftlings, un nouveau jeu de stratégie en pixel art

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Lemmings Sim City

Craftlings est un jeu de stratégie et de gestion de ressources dans un monde de fantasy. Vous allez devoir guider des créatures dans le but de leur faire construire et développer des colonies. Inspirés des Lemmings, les Craftlings construiront des bâtiments, feront tourner vos usines, amélioreront vos constructions, selon les tâches que vous voudrez bien leur assigner.Il faudra constamment améliorer votre colonie. Attention, chaque bâtiment a des conditions spéciales, notamment de lieu, pour être construit.Vous devrez aussi vous défendre contre les agressions extérieures, explorer de nouveaux lieux pour trouver de nouvelles ressources...Craftlings est signé Ariano Games et édité par Raw Fury. Il devrait sortir courant 2025 sur PC, via Steam . Une démo gratuite y est d'ailleurs téléchargable.