My Horse: Bonded Spirits, désormais sur PS5

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Ce jeu est une boucherie

Sorti en juin dernier sur PC, le jeu My Horse: Bonded Spirits vient de sortir sur PS5. Dans ce nouveau jeu d'équitation, vous allez construire votre écurie, récupérer des chevaux et aller vous promener avec. Et s'il n'est pas docile, hop, boucherie !Au fil du lien que vous allez tisser avec vos montures, vous pourrez les faire progresser et participer à des compétitions pour gagner des flots, ces espèces de fleurs immondes en papier crépon que tous les cavaliers et toutes les cavalières accrochent, tous fiers, sur les portes des boxes. Et s'il n'en gagne pas, hop, boucherie !Vous devrez également partir en excursion pour découvrir de nouvelles balades, gérer votre écurie, vous occuper de la santé de vos chevaux parce que s'ils sont trop malades, hop, boucherie !