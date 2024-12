BLEACH Rebirth of Souls dévoile sa date de sortie

Publié le Jeudi 5 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

1er jour du printemps

BLEACH Rebirth of Souls sortira en 2025 sur Xbox Series X et Series S, PS4/PS5 et PC. Le jeu est tiré du manga d’action et de combat très populaire publié de 2001 à 2016 dans Weekly Shonen Jump, qui a donné une série d’animation diffusée à la télévision de 2004 à 2012 et quatre longs métrages.Quand on vous dit que c'est populaire.Le jeu sortira le 21 mars 2025.Il s'agit d'un jeu de combat dans lequel vous allez incarner les personnages de l'anime pour des affrontements à l'épée en 1 contre 1.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée dans laquel vous allez (re)découvrir l'arc narratif de la Soul Society (Société de l’âme), dans lequel Ichigo et ses alliés tentent de sauver Rukia. C'est aussi l'occasion de voir deux nouveaux personnages jouables, Aizen et Yamamoto.