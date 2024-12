My First Gran Turismo sort le 6 décembre sur PS4 et PS5

Publié le Jeudi 5 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit !

Dès le 6 décembre, à partir de minuit (le matin), Sony lance My First Gran Turismo sur PS4 et PS5, à télécharger sur le PlayStation Store. Et c'est gratuit.Au menu, la possibilité de tester des voitures, des circuits, de jouer sans se prendre la tête, de découvrir ou redécouvrir la saga culte via un épisode qui se veut un hommage au tout premier jeu.Mais avec des graphismes 4K. Et compatible PSVR2. Ce qui va faire plaisir aux 3 qui l'ont acheté en France.Le jeu propose trois événements de course, trois contre-la-montre, trois niveaux Rallye musical et diverses épreuves supplémentaired. Vous aurez accès à 18 voitures sur les circuits Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit.