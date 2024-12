Flint: Treasure of Oblivion montre ses mécaniques de gameplay

Publié le Jeudi 5 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Attention, le grand crique croque

Une nouvelle vidéo présentant des éléments de gameplay a été dévoilée sur le jeu Flint: Treasure of Oblivion. La vidéo met l'accent sur deux éléments principaux du jeu : les cartes et les dés.Les cartes permettent de remonter le moral des troupes, leur apporter des bonus, appliquer des malus à vos ennemis, tenter des effets spéciaux...Les dés, eux, déterminent la réussite - ou non - de vos actions : attaques, ouvertures de coffres, de portes...Pour rappel, le jeu est un RPG tactique signé de l'éditeur Microids et du développeur Savage Level. Il sort le 17 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series.L'histoire se déroule au 18e siècle, durant l’âge d’or de la piraterie.Vous allez y suivre l'histoire du capitaine Flint, et de son second Billy Bones, tous deux à la recherche d'un trésor légendaire.Le jeu s'inspire des règles des jeux de rôle papier. La narration se fera via des planches de BD originales.