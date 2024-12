- Black Desert arrive sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 4 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Plus joli, plus fluide

Pearl Abyss a annoncé la sortie au premier trimestre 2025 du jeu Black Desert dans une version Black Desert Console qui sera disponible sur PS5 et Xbox Series.Une mise à jour majeure, Terre du Matin Radieux, suivra la sortie des versions dédiées.Pour les versions déjà disponibles, du nouveau contenu débarquera via une mise à jour le 12 décembre prochain (nouvel ensemble d'objets améliorables, nouveau système d'échange d'accessoires, événements spéciaux...).Les possesseurs de versions consoles pourront accéder à cette mise à jour PS5 et Xbox Series gratuitement.