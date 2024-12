- PlayStation fête ses 30 ans en vidéo

Publié le Mardi 3 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il est où le gâteau ?

Cette année, la PlayStation fête ses 30 ans. La marque, pas la console PS5, hein. Non, je sais, mais je préfère préciser parce que des fois, ce n'est pas que vous avez quelques ratés niveau comprenette, mais comment dire...Enfin bref. La PlayStation fête ses 30 ans et moi, y'a 30 ans, j'étais jeune, merveilleux, promis à un avenir formidable. 30 ans plus tard, je suis jeune, merveilleux et promis à un avenir formidable. Je n'ai pas changé, je vous dis.La PlayStation, elle, un petit peu...