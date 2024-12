- Go Home Annie, le jeu d'horreur arrive le 10 décembre

Publié le Mardi 3 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Annie wall

Jeu d'horreur en vue subjective, Go Home Annie est développé par Misfit Village et édité par Nordcurrent Labs. Il sortira le 10 décembre sur PC, via Steam Le jeu raconte l'histoire d'Annie, une simple employée de la Fondation SCP, une organisation secrète que l'on appelle pour gérer les problèmes de nature paranormale. Sécuriser, contenir, protéger sont les mots d'ordre de cette organisation.Et Annie va devoir mettre la main à la pâte et tenter de découvrir quelles sont les anomalies, pourquoi elles sont là... et ainsi résoudre des énigmes et trouver des réponses.