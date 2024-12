(TEST) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 2 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du gros foutage de gueule

Gros fan de la première trilogie, j'ai parcouru les abords de Tchernobyl en long, en large et en travers, à tel point que Zelensky aurait pu me demander des infos sur le terrain, voire m'envoyer sur place, je pense que j'aurais pu arrêter la progression de l'armée russe à moi tout seul. Ha ha. Je leur aurais envoyé quelques mutants sur le dos, ça aurait pas fait un pli.Autant vous dire que ce S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl était extrêmement attendu à la rédaction. J'avais même prévu un stock de plutonium à répartir dans le bureau pour l'ambiance. Et commandé deux ou trois sangliers. Vivants.Une fois le jeu sur le point de sortir, on nous a juste expliqué qu'il n'y avait pas assez de code test pour nous en fournir un... le genre de mauvaise surprise qui, d'une part, énerve et d'autre part, n'est jamais bon signe quant à la qualité du jeu (du genre "on ne fournit pas de code pour éviter de se faire défoncer)... Qu'à cela ne tienne. Je me suis démerdé pour en récupérer un quand même...Alors ? Simple raté au niveau de la distribution de codes ou gros raté ?A votre avis...