- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 1 décembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pour info, cet édito est ni plus ni moins la 50 000e news publiée sur Gamalive.

Alors que les sites péréclitent les uns après les autres, mis à mal par un modèle économique qui favorise l'achat de contenu auprès de pseudo-influenceurs débiles adulés par une génération de crétins décérébrés, dans une société où le journalisme n'existe plus et où l'information s'est muée en publicité, mine de rien, nous sommes toujours là.

Chapeau bas à toute l'équipe.