La saison 4 de Monster Hunter Now se dévoile !

Publié le Vendredi 29 novembre 2024 à 11:00:00 par Inès Pouille

Winter is coming

Monster Hunter Now est sur le point de vivre son deuxième hiver, et avec l’air glacial et les premiers flocons arrivera la mise à jour de la saison 4, la bien nommée "Rugissement du vent d'hiver" !Disponible dès le 12 décembre prochain, cette mise à jour inclura notamment un nouveau biome : la toundra ! Dans ce nouvel habitat erreront des monstres habitués au grand froid, dont le fameux Tigrex qui fait ses premiers pas dans le jeu ! Il sera accompagné d’autres nouveaux grands monstres, comme le Lagombi, Somnacanth, et Volvidon.La toundra est disponible dès le tutoriel de saison fini, et restera présente de manière permanente.Comme annoncé l’année dernière, l’arrivée de la saison froide signifie également le retour du Barioth, des Cortos et des Wulg.En parallèle, la Morpho-hache s'ajoute à l’éventail d’armes déjà disponibles, et le Palico sera customisable de manière esthétique. Autre nouveauté : il sera à présent possible “d’encourager” vos amis une fois par jour afin d’augmenter sa barre de vie pour la journée, les encouragements pouvant se cumuler.Qui dit ajout de contenu dit aussi de nouvelles armures, talents, médailles et fournitures saisonnières, qui seront à découvrir en jeu.Si ce jeu n'avait pas achevé mon pauvre téléphone, on s'y serait bien remis ...