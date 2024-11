- Emergency Call 112: The Attack Squad sort en décembre sur Steam

Publié le Vendredi 29 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Emergency Call 112: The Attack Squad est sorti sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series l'année dernière, puis un peu après sur Nintendo Switch, et était disponible sur PC auparavant... mais pas sur Steam !Ce sera chose faite dès le 10 décembre.Ce jeu vous permet de diriger une escouade de pompiers, combattants du feu. Vous allez devoir, via diverses missions, vous occuper d'incendies plus ou moins importants. Pour vous aider, de nombreux matériels de pompiers, comme les camions, les écrans de fumée, les échelles, les extincteurs... sont à votre disposition. En face, il faudra toujours prévoir l'inattendu (bouteilles de gaz, pneus qui explosent...).Le jeu se joue en vue subjective.